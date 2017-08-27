Жители Боровского повышают компьютерную грамотность

11:23 27 августа 2017
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t-l.ru
| Фото: t-l.ru

Обучающий курс для пожилых людей в рамках региональной программы "Расширяя горизонты" стартовал в поселке Боровский Тюменского района. Возможность освоить азы владения основными компьютерными программами предоставляется жителям поселка уже четвертый год, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Занятия проводятся в двух группах. Обучение проходят более 30 боровчан. Участники программы признаются, что сейчас, когда век новых технологий набирает обороты, умение пользоваться компьютером просто необходимо. Жители поселка, желающие стать участниками программы "Расширяя горизонты", смогли это сделать, обратившись в центр социального обслуживания в п. Боровский.

Теги: Расширяя горизонты
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