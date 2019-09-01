Водителям Тюменской области напоминают о детях на дорогах

Акции #СбавьтеСкорость проходят в населенных пунктах и на трассах Тюменской области в рамках социальной кампании "Внимание – дети!". Депутаты, представители органов власти, другие неравнодушные призывают водителей сбавить скорость ради безопасности детей на дорогах.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, волонтеры и школьники предложат водителям и пешеходам подписать плакаты #СбавьтеСкорость, а также сделают фото с баннерами #ДорогаВШколу и # СбавьтеСкорость.

ГИБДД напоминает, что уже при движении со скоростью 50 км/час тормозной путь автомобиля составляет 27 метров, при движении со скоростью 60 км/час – 37 метров, а если скорость 70км/час для остановки автомобиля нужно не меньше 47 метров. Каждый метр тормозного пути может стоить жизни юному пешеходу, переходящему улицу по пешеходному переходу, либо маленькому пассажиру в салоне автомобиля.

Отметим, с начала года в Тюменской области произошло 310 ДТП с участием детей, в них погибли 2 ребенка, 336 детей ранены. Каждое пятое ДТП произошло из-за неверно выбранного скоростного режима, 29 детей сбиты на пешеходных переходах.