Ансамбль "Росстань" научит всех желающих народной культуре и вокалу

Уникальную серию мастер-классов "Чудеса природного голоса" запускает фольклорный ансамбль "Росстань". Мастер-классы будут посвящены народной культуре и вокалу.
Первое занятие состоится 19 сентября в 18 часов в доме культуры и творчества "Торфяник". Со всеми желающими проведут индивидуальную и коллективную работу.
Впечатлит гостей возможность выступить с ансамблем "Росстань". После мастер-классов ансамбль споет вместе со всеми участниками мастер-класса.
Для тех, кто не сможет прийти 19 сентября, мастер-класс проведут еще 3 октября в 18 часов в ДКиТ "Торфяник". Планируется ежемесячное проведение обучения.
Для того, чтобы записаться, необходимо позвонить по одному из телефонов: 89129230494, 89220420419, 89827706592. Стоимость участия составит 350 рублей, возможно также приобретение годового абонемента. Билеты продаются в кассе ДКиТ "Торфяник".
Мастер-классы пройдут в рамках проекта "Мир традиционной культуры". Организатором выступает Центр культуры и творчества "Тюмень" и фольклорный ансамбль "Росстань".
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