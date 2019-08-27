На улице Щербакова поймали пьяного таксиста

Накануне ночью в Тюмени автоинспекторы проверили водителей такси на соблюдение правил дорожного движения. В четвертом часу утра на улице Щербакова инспекторы полка ДПС ГИБДД отстранили от управления транспортом водителя "Яндекс-такси". Мужчина был нетрезв.

Показания алкотестера составили 0,48 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На 48-летнего водителя был составлен административный материал, его Volkswagen Polo помещен на специальную стоянку.

"В ходе рейда один водитель такси привлечен к административной ответственности за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, два за нарушение требований дорожных знаков, один за отсутствие техосмотра", — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.