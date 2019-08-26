Тюменцы выиграли на фестивале "Таврида-арт" шесть грантов

Первый фестиваль творческих сообществ "Таврида-арт" объединил 4 500 молодых деятелей искусства и 40 000 зрителей. Тюменскую область представили 43 человека, 6 из них вернулись с грантами на общую сумму 3,3 млн рублей.

Даниил Грамотин выиграл 1 миллион рублей на культурно-образовательный проект By Foreigners. В нем 30 иностранных студентов с русскоговорящими наставниками будут жить в молодых семьях разных национальностей. Они познакомятся с особенностями жизни и быта, а по окончании программы будут созданы видеоролики "Россия глазами иностранца".

Константин Шведов выиграл 500 тысяч рублей на документальную трилогию "Театр. Только по любви". Каждая часть будет направлена на определенную тему: преемственность и выбор, становление любительских театров, профессиональный театр. Также Константин хочет отразить в картине "генеалогическое древо" театров Тюменской области, чтобы опыт тюменского регионального театра смогли перенять и другие регионы.

Иван Расторгуев получил 700 тысяч рублей на создание мобильной игры для повышения цифровой и финансовой грамотности детей и подростков. Приложение будет работать во "ВКонтакте", а играть в него можно будет и с телефона, и с компьютера. Оба проекта создавались на базе Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис".

Наталья Елисеева из Ишима выиграла 300 тысяч рублей на гастрономический фестиваль "Золотой карась", на котором можно посоревноваться в рыбной ловле и отведать ухи. По мнению девушки, местная рыба может стать брендом, который поможет развитию внутреннего туризма.

Артур Голубев на развитие инклюзивной школы юмора получил 500 тысяч рублей, а Варвара Хлюстина на танцевальную образовательную площадку "Контекст" - 300 тысяч рублей., сообщает пресс-служба "Моей территории".

"Таврида — АРТ" — первый фестиваль творческих сообществ в России. Его называют своеобразным российским Burning Man. На протяжении шести дней участники посещали тематические мероприятия: выставки современного искусства, открытые кинопоказы, шоу фейерверков, мастер-классы, спортивные и детские программы, карнавальные арт-шествия, поэтические и рэп-баттлы.