В летних лагерях юных тоболяков учили актерскому мастерству и самозащите

Уходящий летний сезон в тобольских лагерях с дневным пребываем выдался насыщенным. Совместными усилиями педагогов и специалистов городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних были организованы мероприятия разносторонней направленности, сообщили в департаменте социального развития Тюменской области

Дети с удовольствием тренировались и соревновались на тренажёрах, спортивных площадках, играли в беседках, на качелях в детском городке. А взрослые помогали усвоить и определенные полезные навыки. Так, педагог-психолог Ирина Бабина провела с ребятами медиаурок "Как уберечься от опасных незнакомцев и защитить себя и друзей", а семейная театрализованная площадка "Селфи" под руководством Асины Мирязовой показала сказки "Кому горшок мыть" и "Медведь и лиса".

В отделении социальной реабилитации (стационара СРЦН г.Тобольска) в августе все мероприятия проходят по программе "Театральная палитра". По сюжету ребята проходят отбор в специальную труппу актеров, сценаристов, декораторов и представителей других театральных профессий. Эта труппа в последние дни смены подготовит и покажет спектакль.

Отделение дневного пребывания для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья работает по программе летнего - оздоровительного отдыха "Город, в котором хочется жить", которая приобщает ребят к здоровому образу жизни через спортивные праздники, творческие коллективные дела, экскурсии.