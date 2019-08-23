В школах Тюменской области откроется 60 науколабов

В новом учебном году в школах Тюменской области в дополнение к уже действующим 42, откроются 60 современных школьных лабораторий — науколабов.

в 28 сельских школах появятся центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" - аналоги кванториумов.

Отметим, в этом году 1 сентября приходится на воскресенье, тем не менее торжественные линейки переносить не стали, поэтому во всех школах региона они пройдут в выходной день. линейки. 2 сентября школьники соберутся на первый урок - "Урок Победы", посвященный истории России и Тюменской области, героическим поступкам земляков и вкладу региона в Великую Победу, сообщает департамент образования.