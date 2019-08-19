В Тюмени в честь юбилея области провели праздничную литургию

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Праздничную литургию в честь 75-летия Тюменской области провел митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий в Знаменском кафедральном соборе, сообщает ИА "Тюменская линия".

В службе участвовали горожане, депутаты областной и гордской дум, представители власти и общественности. Почетным гостем стала глава фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

После завершения литургии владыка Димитрий обратился к прихожанам и напомнил о важности возрождения традиций, восстановления святынь и храмов:

Мы видим, как преобразился Тобольск - наша духовная столица, Тюмень и районные центры области. Выражаю благодарность правительству Тюменской области за то, что почти во всех районах по просьбе жителей восстановлены разрушенные храмы или появились новые. Мы видим возрожденный Троицкий и Знаменский собор, сейчас идет полномасштабная реконструкция Троицкого монастыря, который станет украшением нашего края. В регионе делается многое, чтобы будущие поколения видели духовную красоту и она помогала им преодолевать житейские трудности.

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий отметил, что благодаря "Елисаветинско-Сергиевскому просветительскому обществу" в Тобольске создан музей царской семьи Николая II, который стал выразителем этой семейной любви, семейного союза, который основан на христианских ценностях. Он поблагодарил главу фонда Анну Громову за реализацию этого важного проекта и объединение в работе по его созданию историков и музейщиков. "Тобольск стал еще привлекательнее, это история, которая возвращается к нашему народу", - добавил Димитрий.

В ответ Анна Громова поблагодарила владыку и подарила Знаменскому собору набор для миропомазания работы златоустовских мастеров.