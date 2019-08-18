В Тюмени состоится технофестиваль #ДорогаВШколу

Источник фото "Тюмень - наш дом"

Второй фестиваль технических и инженерных видов спорта #ДорогаВШколу пройдет в Тюмени 31 августа. Местом проведения мероприятия, которое становится традиционным, станет Центральная площадь.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, технофестиваль стартует в 12:00. Для проведения мастер-классов по лыжам и сноуборду на мероприятие в последний день лета будет заведено более 20 тонн снега. На улице Володарского установят специальные трамплин и рампы, которые позволят мотокроссменам совершать трюки на высоте до четырех метров. Вокруг площади также будут организованы детские гонки на картингах.

В рамках фестиваля сотрудники ГИБДД продемонстрируют показательные задержания нарушителей, смоделируют ситуации, опасные на дороге для детей, а также покажут фазы технологии защитного вождения, которое может использовать каждый водитель. Будут представлены и инженерно-технические виды спорта, будет работать выставка автомобилей и мотоциклов.