В Медгороде возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании 18,4 млн рублей

В Тюмени следственными органами СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования средств в особо крупном размере в "Медицинском городе".

По версии следствия, с января 2015 года по апрель 2019 года должностные лица многопрофильного клинического медицинского центра совершали нецелевое расходование денежных средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области. Общая сумма составила около 18,4 млн рублей.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к этому. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.