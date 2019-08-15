Тюмень за день: 15 августа

Фото Дмитрия Сиялова

В 2018 году в Тюменской области создано 28 новых производств

Доля промышленности в структуре экономики Тюменской области превышает 30%, хотя всего десять лет назад она составляла менее 10%. В 2018 году открыто 28 новых промышленных производств в Тюмени, Тобольске и Увате и в других районах и тысячи специалистов тысячи новых рабочих мест. Об этом на пресс-конференции рассказал губернатор Александр Моор.

Участок улицы 30 лет Победы закроют на месяц

В Тюмени будет прекращено движение по улице 30 лет Победы от административного здания №23 до здания №27. Ограничение будет действовать с 20 августа до 20 сентября.

"Золотые луга" вновь примут участие в автопробеге "Дорогу молоку!"

Компания "Золотые луга" готовится принять участие в ежегодном автопробеге "Дорогу молоку!", который в этом году пройдет на территории Кировской области, Удмуртии и Республики Башкортостан 18–24 августа.

Кванториум приглашает встретить день рождения Тюменской области на арт-площадке "Детство"

В рамках празднования 75-летия Тюменской области на площади 400-летия Тюмени 17 августа будет работать арт-площадка "Детство", организатором которой выступает дворец творчества и спорта "Пионер".

На праздновании 75-летия Тюменской области выберут самую вкусную ватрушку и разыграют туристические призы

Конкурс на самую вкусную ватрушку по традиционному рецепту состоится среди тюменских заведений 17 августа на площади 400-летия Тюмени в рамках празднования Дня Тюменской области и проведения масштабного Гастрономического фестиваля.

Заявки на участие в конкурсе на звание лучших мам и пап можно подать до 20 августа

С 4 августа по 12 сентября в Тюмени выбирают родителей года. В конкурсе могут принять участие все желающие, требование всего одно — быть мамой или папой. Первые баллы конкурсанты смогли заработать на семейном фестивале "Папатут", который проходил 4 августа, но главные задания еще впереди.