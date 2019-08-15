Тюменец выиграл миллион на сельские StandUp

Член Молодежной администрации, руководитель комиссии по развитию городской среды Фёдор Маслов с проектом "Комик в деревне" выиграл грант в 1 миллион рублей на форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0". Идея проекта заключается в проведении StandUp для молодежи в тюменских и курганских селах.

"Мы с командой будем изучать каждое отдельное село – его традиции, быт, культуру, общие стереотипы, профессии. Особое внимание планируем уделить вредным привычкам. Со сцены с юмором расскажем местным жителям, что курить, употреблять алкогольные напитки, не слушаться родителей, ездить за рулем без прав - это плохо и глупо", - сообщил Фёдор Маслов.

С помощью данного проекта Федор планирует привлечь молодежь к проблемам их сел, обратить внимание на государственные программы поддержки молодежи на селе, показать на собственном примере, что саморазвитием возможно заниматься и на селе. Как сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, за десять месяцев участники тюменского StandUp планируют посетить 13 сел.