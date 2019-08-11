Тюменский социальный всеобуч "Нет раку груди!" дает результаты

Организаторы социального всеобуча "Нет раку груди!" в рамках проекта выявили у жительниц Тюменской область 475 случаев патологии молочных желез, у семи женщин обнаружили рак на ранней стадии.

Проект стартовал в ноябре 2018 года в Тюмени и 22 муниципальных образованиях региона. По словам председателя правления Тюменской областной профессиональной сестринской организации Раисы Куликовой, были обучены 22 инструктора, затем каждый должен был собрать не менее пяти волонтеров из числа медицинских работников и проводить работу на местах. Поддержку им оказывают работники ФАПов в селах.

Всего с начала реализации проекта волонтеры провели 5 тыс. 790 встреч, благодаря которым 43 тыс. 548 женщин научились самообследованию молочных желез, в их числе более 2 тыс. школьниц старше 15 лет, пишет ИА "Тюменская линия".

"Мы провели исследование и увидели, что женщины мало знают о своем здоровье. Наша задача – повысить понимание необходимости регулярного обследования молочных желез, рассказать о симптомах новообразований. Мы призываем женщин своевременно обращаться за медицинской помощью", - отметила Раиса Куликова.