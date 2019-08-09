В день памяти Виктора Цоя КАРО.Арт покажет культовую "Иглу"

Фото предоставлено организаторами

15 августа показы отреставрированной версии фильма пройдут во всех кинотеатрах сети "КАРО" в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Самаре, Сургуте и Тюмени.

Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года, будучи голосом поколения, которое ждало перемен. Благодаря ему фильм "Игла" Рашида Нугманова стал культовым.

Персонаж Моро Виктора Цоя – вечный бунтарь, словно герой песен группы "Кино", он находится вне времени, о котором зрителю иногда напоминает закадровый голос.

..а теперь мы предлагаем вам одну печальную историю,

но не забывайте при этом обратить внимание

на употребление времен…

Ленинградский рок-клуб и культура советского андеграунда были близки Рашиду Нугманову со времен его первого фильма "Йя-Хха". Режиссёр специально искал непрофессиональных актёров из круга знакомых, по его словам: "Это документальный фильм о том, как Виктор Цой, Петр Мамонов, Александр Баширов и другие мои друзья играют в кино по заданному сценарию".

Смелый молодой режиссёр и рок-звезда в главной роли. Рашид и Виктор были представителями молодёжной субкультуры, выросшими в Советском союзе, которому нужен был свой новый герой. Работая совместно, им удалось создать нетленный образ с истинной органикой Виктора, в котором герой его песен обретает лицо и имя Моро, олицетворяя целое поколение неоромантиков.

“Вообще философия и эстетика "Иглы" прямо полярна символизму. Я старался максимально освободить фильм (сцены, диалоги, сюжет) от какой-либо символики, сделать его наподобие пустого сосуда, который каждый зритель мог бы заполнить собственной интерпретацией,” — режиссёр Рашид Нугманов.

Режиссёр лично выцарапал иглой название фильма на плёнке.

Главные роли в фильме исполнили: Виктор Цой, Марина Смирнова, Петр Мамонов и Александр Баширов.

О фильме:

Продолжительность – 79 мин.

Режиссер – Рашид Нугманов

Сценарий: Александр Баранов, Бахыт Килибаев

Композитор – Виктор Цой

Оператор – Мурат Нугманов

КАРО.Арт – это специальный проект сети кинотеатров "КАРО" с уникальной репертуарной политикой: авторское, экспериментальное, классическое, культовое кино на языке оригинала с субтитрами. КАРО.Арт дает возможность посетить самые ожидаемые зрительские премьеры и принять участие в обсуждениях с известными деятелями искусства, увидеть актуальные фестивали, важные ретроспективы, прямые трансляции и записи лучших спектаклей ведущих театральных домов, эксклюзивный арт-прокат. Подробнее: https://karofilm.ru/art