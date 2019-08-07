Тюменская область в тройке самых театральных регионов

Рейтинг наиболее театральных субъектов России опубликован в журнале Forbes. Тройку лидеров замкнула Тюменская область, уступив Санкт-Петербургу и Курской области.

Для составления ТОП-20 было подсчитано среднее количество зрителей на один театр в регионе за 2018 год. Так, за прошлый год в Тюменской области на один театр пришлось 90,2 тысяч зрителей.

В рейтинге учитывалась статистика по Тюменскому драматическому театру, Тюменскому театру кукол, Тобольскому драматическому театру имени П.П. Ершова, Молодежному театру имени В.С. Загоруйко "Ангажемент".