Тюменская область в тройке самых театральных регионов

13:49 07 августа 2019
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Рейтинг наиболее театральных субъектов России опубликован в журнале Forbes. Тройку лидеров замкнула Тюменская область, уступив Санкт-Петербургу и Курской области.

Для составления ТОП-20 было подсчитано среднее количество зрителей на один театр в регионе за 2018 год. Так, за прошлый год в Тюменской области на один театр пришлось 90,2 тысяч зрителей.

В рейтинге учитывалась статистика по Тюменскому драматическому театру, Тюменскому театру кукол, Тобольскому драматическому театру имени П.П. Ершова, Молодежному театру имени В.С. Загоруйко "Ангажемент". 

Теги: театры
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