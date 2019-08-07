Тюменки в декрете могут бесплатно освоить новые для себя профессии

Женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, предлагают пройти профессиональное обучение либо повысить квалификацию по ряду специальностей.

В центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района проводится набор в группы по направлениям "Ценообразование и сметное дело в строительстве с изучением программы Гранд Смета", "Система автоматизированного проектирования Auto Cad", "Кадровый менеджмент", "Делопроизводитель", "Менеджер по закупкам", "Бухгалтерский учет". Также возможно обучение на мастера-бровиста, мастера по маникюру, флориста, швею, кондитера, повара, младшего воспитателя, портного. Обучение бесплатное, однако количество учебных мест в группе ограничено.

Узнать подробности можно в отделе профессионального обучения центра занятости по телефону: 8(3452) 27-35-30, 27-38-63.