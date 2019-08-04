Подростки Тюмени участвуют в программах профориентации в летних лагерях

Более 4,5 тысяч подростков стали участниками акции "Летний лагерь – территория профориентации" по итогам июня. Психологи-профконсультанты тюменского центра профориентации сотрудничали с областным реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник".

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, в последний свой визит специалисты проводили занятие для подростков 10-14 лет в игровой форме. Участниками стали старшеклассники, которые уже имеют представление о профессиональном мире и задумывались о своем трудовом будущем. Благодаря этому встреча прохоидла в формате "вопрос-ответ".

Подростки поделились, что уже определились с профессией: они хотят стать архитектором, ортодонтом, дизайнером, ветеринаром. Тем не менее, психолог центра профориентации Вероника Непомнящая объяснила ребятам, что для правильного выбора профессии мало только желания. Нужно учитывать и другие факторы - "могу" и "надо". "Могу" – это то, что вы умеете делать или чему можете научиться. То, что хорошо получается. "Надо" – это то, что от вас требуется, за что получают материальное вознаграждение или хвалят. Нужно искать профессию, в которой сочетаются все три компонента.

Некоторые из участников занятий уже двигаются к своей будущей профессии. 15-летний Михаил проходит дополнительное обучение, уже стал подрабатывать в качестве мультипликатора. Молодой тюменец всегда любил рисовать, постоянно учился и совершенствовал свое умение и уже сотрудничает со студией web-дизайна.

По мнению 16-летнего Егора, надо во всем себя попробовать, прежде чем принимать решение. "Я занимался музыкой, спортом, окончил бизнес-школу. Интереснее всего для меня оказалось предпринимательство. Теперь, когда я определился со сферой, я могу углубляться в нее, изучать, постоянно развиваться", - рассказал он.