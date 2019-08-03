Тюменец в составе экспедиции исследовал Северный Ледовитый океан

Житель Тюмени, член студенческого научного общества "Arctic Research Community" Антон Широких стал участником экспедиции "Арктический Плавучий университет-2019". Вместе с коллегами из других стран он проводил исследования в Баренцевом море.

В экспедиции принимали участие аспиранты, магистранты, сотрудники научно-образовательных учреждений России, Китая, Южной Кореи, Франции, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Германии, Румынии, Туркменистана и Кыргызстана. Антон Широких помогал океанологам из Арктического и Антарктического научно-исследовательского института и Северного управления гидрометеослужбы проводить работы на "Кольском меридиане" в Баренцевом море. В ходе экспедиции удалось взять пробы с двадцати точек, пишет "Вслух.ру".

Исследователей разных стран изучали такие аспекты, как загрязнение, температура, соленость, прозрачность и цвет воды, содержание микропластика, наличие метана, CO2 и зоопланктона. Тюменец совместно с аспиранткой Пекинского университета нефти и газа Ши Янь Чин исследовали геологию Западного Шпицбергена: собрали 30 проб горных пород с мест высадок экспедиции на Шпицбергене, провели мониторинг загрязнения экосистемы. Антон Широких в ходе анализа обратил внимание, что именно "русская" часть архипелага нуждается в очистке от различного рода металлолома и мусора.

"Мы попали в сложное ледовое поле на севере Баренцева моря, корабль шел очень медленно, иногда приходилось давать задний ход. Льды в Северном ледовитом океане в конце июня – довольно частое явление, их минимальная толщина приходится на сентябрь. На пути возвращения в Архангельск мы попали в самый сильный шторм за всю историю экспедиции, волны оценили в семь баллов, было неприятно", - поделился впечатлениями Антон Широких.