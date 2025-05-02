В экспедицию от Бреста до Севастополя отправится тюменская студентка

Студентка Тюменского государственного института культуры, представляющая кафедру специального культурного досуга, Анита Евай выиграла участие в патриотической экспедиции "Непокоренные-2025". Она примет участие в путешествии, которое протянется от Бреста до Севастополя, охватывая 14 городов России и Беларуси.

Девушку выбрали из более чем двух тысяч претендентов.

– Решила принять участие в проекте "Непокоренные-2025", потому что это уникальная возможность не только открывать новые горизонты, но и активно участвовать в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне. Верю, что мы можем создать что-то значимое, укрепляя связи между молодыми людьми России и Беларуси, и передавать память о нашем прошлом будущим поколениям. Участие в таких масштабных мероприятиях вдохновляет меня и дает возможность внести свой вклад в важные социальные проекты, – отметила она.

Наряду с 60 активистами из Союзного государства Анита станет частью исторического события – вместе они развернут самое большое в мире Знамя Победы.

Участники программы пройдут комплексное обучение, подготовленное ведущими экспертами в области молодежного образования. В их расписании – уникальные образовательные лекции, посещение значимых исторических мест, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и героями спецоперации, а также участие в масштабных спортивных мероприятиях и фестивалях, - сообщает Тюменская область сегодня.