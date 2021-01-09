Общественники запустят серию медиа-экспедиций по Тюменской области

В январе стартует медиаэкспедиция "Сибирские закаты". Маршрут по Тюменской области от общественников начнется с Ялуторовска. По итогам экспедиций будут созданы видео о самых интересных и уникальных местах региона, которые можно посетить всей семьей.

Проект "Сибирские закаты" получил грант в 373 тыс. рублей на всероссийском образовательном

форуме "Территория инициативной молодежи "Бирюса", который проходил в Красноярском крае. Как рассказал руководитель центра семейных и молодежных инициатив "База героев" Николай Петренко, воплощать идею в жизнь вместе с ним будут представители центра патриотического воспитания "Достойный выбор" и тюменского отделения Союза отцов.

Участники экспедиций объедут 20 муниципальных районов Тюменской области и с помощью видеороликов покажут удивительные места и интересных людей, живущих в них. Рассказывать обо всем, что увидят общественники, будут ведущие. Контент опубликуют на сайте сибирскиезакаты.рф, на Youtube-канале и в сообществе центра "База героев".

По словам лидера программы "Достойный выбор" Максима Шереметьева, задача медиаконтента "Сибирских закатов" - рассказать про интересные места в Тюменской области и людей, которые там живут. Зрители роликов смогут узнать, куда съездить, с кем познакомиться и пообщаться, чтобы отлично и недорого провести отпуск или выходные, пишет ИА "Тюменская линия".