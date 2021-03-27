Юные тюменцы отправятся в эколого-краеведческую экспедицию

Фото ТООДД "ЧИР"

Около 100 тюменских подростков в июле отправятся в эколого-краеведческую экспедицию областного детского движения "ЧИР". Две недели подростки будут жить в палатках в Вагайском районе под руководством экспертов.

На протяжении уже 14 лет экспедиция проходит на территории Памятника природы "Крюковское" – статус ему присвоили благодаря научной деятельности "ЧИР". Дети будут наблюдать за растениями и животными, в том числе за редкими экземплярами. Школьники освоят навыки исследований и выживания в природе.

В экспедиции представлены различные направления, например, зоология, гидробиология и даже ихтиология. Как рассказала координатор ТООДД "ЧИР" Наталья Максимова, в первые дни экспедиции ребята могут посетить все направления и выбрать то, которое больше нравится, чтобы заниматься им на протяжении всей смены. Итогом станут исследовательские работы, пишет "Вслух.ру".

"Трудности у ребят возникают сразу – жить в палатке им приходится впервые. Даже обычная стирка для детей становится чем-то удивительным – многие привыкли к благам цивилизации. Отсутствие стабильной мобильной связи и интернета тоже превращается в препятствие, но уже через несколько дней, когда ребята узнают друг друга лучше, трудности становятся не такими уж заметными", – пояснила Наталья Максимова.