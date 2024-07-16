Тобольск 18 июля встретит экспедицию "Открываем Сибирь заново"

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Историко-просветительская экспедиция проходит в честь 450-летия Указа Ивана IV закрепить за Россией восточные склоны Уральских гор и начать практическое присоединение Сибири. Экспедицию разработали и реализуют Правительство Омской области совместно с Омским региональным отделением Русского географического общества.

Маршрут экспедиции проложен из Омска по рекам Иртыш и Обь, Обской и Тазовской губе, реке Таз до городища Мангазея. Экспедиция охватит четыре региона нашей страны: Омскую и Тюменскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Из Омска экспедиция на яхте "Сибирь" стартовала 7 июля, в Тобольске ее ждут 18 июля.

Во время экспедиции до Мангазеи команда просветительского проекта будет встречаться с с жителями разных регионов и проводить историко-просветительские встречи. Все желающие посетят парусное судно, смогут погрузиться в атмосферу речной походной жизни, которая сопровождала первопроходцев Сибири, а прошедшие предварительный отбор смогут пройти на яхте "Сибирь" отдельные этапы экспедиции, сообщается на сайте Русского географического общества.