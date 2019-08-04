Тюменские "моржи" совершили экологический заплыв по Тоболу

Фото от "АквАйСпорт-Тюмень"

Тюменские любители зимнего плавания стали участниками 15-дневного экологического заплыва "От Царева городища до Тобольского кремля" по Тоболу. Протяженность экспедиции составила 730 км.

По словам члена клуба закаливания и зимнего плавания Альберта Собирова, всего в заплыве участвовали более 300 пловцов из Тюменской области, а также Башкортостана, ХМАО-Югры и Свердловской области. Целью было привлечь внимание общественности к вопросам экологии.

Сам Альберт Собиров проплыл в общей сложности около 300 км дистанции, для него это хороший результат. Старт был от Кургана, в первый день "моржи" преодолели 27 км поочередно, в затем – 50 км в день.

"Экспедиция была интересной и насыщенной. Тобол везде разный: около Кургана, например, река узкая с небольшим течением, иногда она была настолько мелкой, что приходилось идти пешком. По дороге было много заторов и затопленных деревьев. Затем природа изменилась – появилась растительность, ландшафты стали богаче, берега красивее. В Ярковском районе река шире, течение быстрее. В Тобольском районе особенно раздольно", - поделился любитель зимнего плавания.

Недалеко от Тобольского кремля "моржи" провели показательный заплыв с флагами. По мнению участников, идея подобных экологических мероприятий может быть использована и в дальнейшем, пишет "Тюменская область сегодня".