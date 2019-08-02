По-новому посчитают пенсии у 98 тыс. жителей Тюменской области

В августе 2019 года работавшие в 2018 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодного беззаявительного перерасчета размеров страховой пенсии работающих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2018 году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2018 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

Максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте, то есть не может составлять более 261,72 руб.

Работающим пенсионерам с 2010 года нет необходимости ежегодно приходить в территориальный орган ПФР, перерасчет производиться ежегодно в беззаявительном порядке.

С 1 августа 2019 года по югу Тюменской области такой беззаявительный перерасчет страховой пенсии будет проведен более 98 тысячам пенсионеров. В прошлом году корректировка была произведена более 84 тысячам пенсионеров.