Тюменцы перевели в негосударственные пенсионные фонды 1,3 млрд рублей

С начала 2024 года жители Тюменской области, Югры и Ямала заключили с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) почти 64 тысячи договоров долгосрочных сбережений. Общий объем взносов по программе долгосрочных сбережений на начало ноября превысил 2,2 млрд рублей, причем 28 тысяч договоров на 1,3 млрд рублей - это доля тюменских "южан".

Югорчане оформили 33,4 тысячи договоров на 800 млн рублей, ямальцы – 2,3 тысячи на 74 млн рублей соответственно.

Программа долгосрочных сбережений в России работает с января 2024 года, она позволяет создать подушку безопасности на будущее или получать дополнительную прибавку к пенсии. Участие в программе добровольное. Вступившие в нее граждане имеют право на налоговый вычет, а также на софинансирование от государства в течение десяти лет. Начать получать ежемесячные выплаты по этой программе можно будет через 15 лет с момента заключения договора или с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.

В Отделении Банка России по Тюменской области пояснили: для участия в программе надо заключить договор с НПФ на сайте или в офисе НПФ. Гражданин должен самостоятельно вносить любые суммы на свой счет. Также есть возможность перевести пенсионные накопления из системы обязательного пенсионного страхования.