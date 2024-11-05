Около 35 тысяч жителей Тюменской области в возрасте 80+ получают повышенную пенсию

В Тюменской области 34 870 жителей старше 80 лет получают страховую пенсию по старости в повышенном размере за счет увеличения фиксированной выплаты в два раза, сообщили в Отделении СФР по Тюменской области.

Фиксированная выплата – это гарантированная часть страховой пенсии, сумма которой устанавливается государством. С 1 января 2024 года ее размер составляет 8 134,88 рублей, соответственно, повышенная фиксированная выплата пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, составляет 16 269,76 рубля в месяц.

"Перерасчет выплаты производится проактивно, гражданам не нужно обращаться в отделение фонда. Повышенная фиксированная выплата будет начислена получателю уже на следующий месяц после достижения им 80-летнего возраста с доплатой с даты рождения", — отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков.