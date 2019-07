Тюменцы остались в восторге от вечерней концертной программы в честь Дня города

Источник фото: "Тюмень - наш дом"

Насыщенная концертная программа ожидала тюменцев и гостей города в субботу на площади 400-летия Тюмени с 19 часов. Начался вечер с выступления участников шоу-проекта "Голос. Дети", после чего стартовала настоящая "Битва оркестров".

Старт вечерней концертной программе дал участник команды Меладзе на проекте "Голос. Дети" Иван Стариков. Юный талантливый певец исполнил песню "Океанами стали". После этого номера на сцену поднялась еще одна участница проекта – Анна Глотова (команда Пелагеи). В ее исполнении прозвучали песни "Let It Be" и "Выбирать чудо". Конечно, организаторы не могли обойти вниманием и представителя Тюмени – следующим выступал участник шоу-проекта Ислам Балкоев (команда Меладзе), сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Изюминкой программы стала "Битва оркестров". Она впервые прошла в рамках празднования Дня города. В этот раз "сражение" было особенно ярким и громогласным. Участниками вновь стали Тюменский духовой оркестр под руководством дирижера Тимура Бахрова и Тюменский оркестр русских народных инструментов имени Л.Беззубова, дирижер – заслуженный деятель искусств РФ Владимир Лавришин.

Жюри в этой битве выступили все люди, собравшиеся в этот вечер у драмтеатра. Возле будки звукорежиссеров и на площадке были расставлены микрофоны. Они реагировали на апплодисменты. После выступления каждого коллектива с помощью шкалы апплодисментов определяли, кто же победил.

Перед началом выступления оркестров глава города Руслан Кухарук поприветствовал тюменцев со сцены, еще раз поздравил всех с праздником и пожелал приятного вечера.

"Мы сегодня увидели и солнце, и грозу, и дождь. Самое главное, что сейчас перед кульминацией праздника ваши лица озаряет улыбка. "Битва оркестров" - тот проект, который был рожден на территории Тюменской земли и теперь является одним из брендов, которым мы гордимся. Я думаю, это прекрасное продолжение вечера", - поделился глава города.

Руслану Кухаруку предоставили возможность подбросить монетку и тем самым определить очередность выступления коллективов. Таким образом, Тюменский оркестр русских народных инструментов открыл музыкальный вечер.

Музыканты соревновались в нескольких раундах: "Визитка", "Произведение в народном стиле", "Танцевальный хит+солисты-вокалисты", "Саундтрек" и других.

В качестве солистов оркестр русских народных инструментов поддержала группа "Арабелла", а духовой оркестр – коллектив "Космос".

Прекрасные произведения в этот вечер звучали на площади 400-летия. Тысячи горожан успели насладиться концертом и подарить музыкантам шквал аплодисментов. В завершении гостям представилась уникальная возможность стать частью оркестра – дирижеры руководили аплодисментами людей, чтобы они звучали в такт музыке.