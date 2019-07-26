По Тюмени проследует VR-выставка об истории города

Передвижная VR-выставка "72VR" будет работать в Тюмени с 26 июля по 31 августа. С помощью VR-очков тюменцы смогут посмотреть на улицы Тюмени, Ялуторовска, Тобольска и Ишима XIX — начала XX века.

В VR-очках размещены фото исторических центров городов и важных исторических и культурных памятников. Все фотографии для проекта отобраны историками из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения и Ишимского музейного комплекса имени Ершова. С помощью встроенного аудиогида посетители узнают о малоизвестных исторических фактах. Посетить выставку можно бесплатно.