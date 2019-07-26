МЧС проверяет палаточные лагеря в Тюменской области

Фото Елизаветы Райдер

Профилактические выезды с участием инспекторов ГУ МЧС по Тюменской области в палаточные лагеря начались вчера. Инспекторы МЧС посетили палаточный лагерь "Кемпинг-отряд" на базе загородного лагеря "Остров детства", палаточный лагерь имени Олега Кошевого-филиал АНО "Серебряный бор".

"Обследование показало, что все требования к безопасному детскому отдыху в палаточных лагерях соблюдаются, вся работа организована в рамках разработанных алгоритмов и инструкций по пожарной безопасности", — сообщили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Начальник отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Усольцев отметил, в регионе перед каждой сменой палаточные лагеря проходят проверки, нарушений не выявлено. При проверке в первую очередь уделяется внимание выбору места размещения, которое должно быть очищено от горючего мусора, наличию в палатках автономных пожарных извещателей, средств огнетушения — и в группах палаток, и на территории лагеря.

Всего летом этого года в Тюменской области работают 649 детских оздоровительных организаций, в том числе 13 палаточных лагерей.