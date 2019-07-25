В Тюменском районе возбудили уголовное из-за загрязнения реки

Жительница Тюмени обратилась в природоохранную прокуратуру с жалобой о загрязнении реки в деревне Ушакова Тюменского района. Водоем был сильно загрязнен из-за сброса сточных вод. Жители деревни рассказали, что от реки идет зловонный запах, в ней исчезла рыба и перестали обитать водоплавающие птицы.

"Установлено, что муниципальное унитарное жилищно-эксплуатационное предприятие села Онохино эксплуатирует канализационные очистные сооружения в деревне Ушакова, на которые поступают для очистки сточные воды, отводимые от микрорайона Молодежный этой деревни. При этом нормативная очистка сточных вод, сбрасываемых в реку Ушаковка, не обеспечена", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Тюменский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии заключил, что участок реки Ушаковка длиной 2 км от места сброса сточных вод характеризуется экстремально высоким уровнем загрязнения, который является губительным для водных биоресурсов.

По материалам природоохранной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).