В Тюменской области больше ста особо охраняемых природных территорий

По данным Госохотдепартамента, в Тюменской области созданы 102 особо охраняемых природных территорий регионального значения. В их числе 38 заказников, 63 памятника природы и полигон экологического мониторинга.

Со 2 декабря прошлого года правительством региона принято постановление о создании госкомплексного природного заказника регионального значения "Североболотный". Он расположен в Вагайском районе на границе с Омской областью.

Площадь территории заказника составит 178 572,83 га. Он имеет уникальную ценность в качестве репродукции, кормежки, зимовки, токовища и пути миграции охотничье-промысловых видов млекопитающих и птиц, сообщает "АиФ-Тюмень".

На официальном портале органов госвласти региона также есть информация об особо охраняемых природных территориях Тюменской области.