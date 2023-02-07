У "Газпром нефти" появится частная охранная организация

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении ПАО "Газпром нефть" права на учреждение частной охранной организации в целях обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, документ опубликован 6 февраля на портале правовой информации.

"B соответствии с частью 1 статьи 9² Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" предоставить публичному акционерному обществу "Газпром нефть" право на учреждение частной охранной организации", - следует из текста распоряжения.

Учредителями организации являются ПАО "Газпром нефть" (доля в уставном капитале организации составит 70% и ООО "Частная охранная организация "СТАФ-ЦЕНТР" (30% в уставном капитале организации).