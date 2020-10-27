Пуровский мост находится под охраной Минтранса РФ

Пресс-служба Уральского филиала ФГУП «УВО Минтранса России

Сотрудники Уральского филиала Управления ведомственной охраны Минтранса России обеспечивают транспортную безопасность на мосту через реку Пур на Ямале с 15 октября.

Директор Уральского филиала ФГУП "УВО Минтранса России" Константин Вольский отметил, что новый мост имеет большое значение для развития нефтегазового комплекса и населенных пунктов Тазовского и Красноселькупского районов, и важно, что он находится под защитой госпредприятия. "Мы обладаем серьёзными компетенциями в области транспортной безопасности и 15-летний опыт работы на рынке охранных услуг, что позволяет нам обеспечивать защиту объектов на высоком уровне", - уверен Вольский.

Мост оборудован современной системой охраны и защиты. Работа сотрудников ведомственной охраны организована в круглосуточном режиме. Они будут пресекать попытки проникновения в зону транспортной безопасности моста, выявлять подозрительные предметы и предотвращать другие акты незаконного вмешательства.

Уральский филиал УВО Минтранса России сегодня охраняет более 90 стратегически важных объектов: периметры аэропортов, автовокзалы, речные порты и мосты, в том числе "Красный дракон" в Ханты-Мансийске и Югорский мост через реку Обь в районе Сургута, являющегося одним из самых длинных мостов в Сибири.

С начала года на охраняемых объектах Уральского филиала ведомственной охраны Минтранса России пресечено более 900 различных нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.