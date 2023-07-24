На автодорогах Ялуторовского и Викуловского районов реконструируют мосты

На автодороге Ялуторовск – Ярково в Ялуторовском районе будет реконструирован мост через реку Бердюженка, н а автодороге Викулово – Ермаки – Жигули в Викуловском районе - мост через реку Тенис, сообщает информационный центр правительства ТО.

Работы на объектах планируется выполнить в 2024 году.

Средства на реконструкцию мостов выделяются в рамках госпрограммы Тюменской области "Развитие транспортной инфраструктуры" в 2023-2025 годах. Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал губернатор Александр Моор.

✔️В текущем году в Тюменской области ремонтируются 6 мостов, в том числе 2 на автодороге Ялуторовск – Ярково. "Эта дорога входит в опорную сеть региона и обеспечивает высокий транзит транспорта, поэтому ей уделяется особое внимание", - поясняют в информцентре.