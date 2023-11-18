Как защитить свою квартиру в новогодние праздники

Чтобы свести к минимуму риск стать жертвой квартирной кражи, в УМВД России по Тюменской области дали несколько советов.

Если вы живете на первом или последнем этаже, оборудуйте балкон и окна средствами защиты – металлическими решетками, рольставнями. Ведь залезть не так уж и сложно домушнику даже в открытую форточку – хоть с земли, хоть с кровли.

Рассмотрите возможность поставить жилье под охрану специализированной организации – и это не зависит от этажа дома. В современных новостройках обычно есть камеры в подъездах и лифтах, и даже во дворе.

Уходя из дома, не оставляйте открытыми окна и балконные двери. Следите за тем, чтобы вход в квартиру всегда был освещен.

Если возможно, в случае длительного отсутствия попросите родственника или соседа, чтобы он присмотрел за вашей квартирой. Лучше, если он будет не просто приходить и поливать цветы, но и включать свет и телевизор вечерами, сообщает Тюменская область сегодня.