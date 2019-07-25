Тюмень готовится к "Скачкам фаворитов" на День города

Фонд «Сотвори из жизни шедевр»

Традиционное зрелищное событие "Скачки фаворитов — 2019" пройдет 27 июля на тюменском ипподроме.

Среди участников конно-спортивных соревнований на лошадях рысистых пород разыграют награды: "Приз 433-летия Тюмени", "Кубок Ермака", "Приз памяти Подаруева Прокопия Ивановича", "Приз будущности".

На празднике все желающие смогут поучаствовать в розыгрыше и выиграть ценные призы.

"Лучшие творческие коллективы Тюмени в перерывах между скачками будут развлекать зрителей. По сложившейся традиции пройдет конкурс оригинальных дамских шляпок, ставший неотъемлемой частью всех престижных скачек мира", — сообщила пресс-служба Фонда "Сотвори из жизни шедевр". "Скачки фаворитов" проходят при поддержке Фонда "Сотвори из жизни шедевр" http://fondshedevr.ru

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

13:00–14:00 — сбор гостей

14:00 — Начало мероприятия

Торжественное открытие

Конный парад

Шоу номера на лошадях

Конкур

Бега

Скачки

Розыгрыши ценных призов

Окончание в 18:00

Дресс-код обязателен.

Для дам: коктейльное платье, шляпка

Для мужчин: костюм светлых тонов.

Билеты можно приобрести в Русской ювелирной сети в ТЦ Гудвин на 1-м этаже

ВИП — 3500 рублей, трибуны — 250 рублей

Телефон для справок: 613-704

Партнеры мероприятия:

Бутик "ONEIRO", салон красоты "Look at me", GAGLIARDI