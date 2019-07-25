Тюмень готовится к "Скачкам фаворитов" на День города

Традиционное зрелищное событие "Скачки фаворитов — 2019" пройдет 27 июля на тюменском ипподроме.
Среди участников конно-спортивных соревнований на лошадях рысистых пород разыграют награды: "Приз 433-летия Тюмени", "Кубок Ермака", "Приз памяти Подаруева Прокопия Ивановича", "Приз будущности".
На празднике все желающие смогут поучаствовать в розыгрыше и выиграть ценные призы.
"Лучшие творческие коллективы Тюмени в перерывах между скачками будут развлекать зрителей. По сложившейся традиции пройдет конкурс оригинальных дамских шляпок, ставший неотъемлемой частью всех престижных скачек мира", — сообщила пресс-служба Фонда "Сотвори из жизни шедевр". "Скачки фаворитов" проходят при поддержке Фонда "Сотвори из жизни шедевр" http://fondshedevr.ru
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
13:00–14:00 — сбор гостей
14:00 — Начало мероприятия
Торжественное открытие
Конный парад
Шоу номера на лошадях
Конкур
Бега
Скачки
Розыгрыши ценных призов
Окончание в 18:00
Дресс-код обязателен.
Для дам: коктейльное платье, шляпка
Для мужчин: костюм светлых тонов.
Билеты можно приобрести в Русской ювелирной сети в ТЦ Гудвин на 1-м этаже
ВИП — 3500 рублей, трибуны — 250 рублей
Телефон для справок: 613-704
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