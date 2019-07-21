Подростки, нуждающиеся в поддержке, примут участие в чемпионате по футбольному фристайлу

Наставники по футбольному фристайлу появятся у тюменских подростков из группы риска. Ребята примут участие в мастер-классе от чемпиона мира и открытом чемпионате, сообщает "АиФ Западная Сибирь".

На тюменской набережной в честь празднования Дня города 27 июля пройдет открытый чемпионат по футбольному фристайлу. На мероприятие пригласят подростков, нуждающихся в помощи и поддержке. В этот же день все желающие смогут записаться на бесплатные тренировки.

На чемпионате пройдут соревнования по панне - разновидность уличного футбола, в которую играют один на один, главное — пробросить мяч между ног соперника. Горожане увидят показательные выступления и открытый мастер-класс от организатора турнира, чемпиона мира по фристайлу 2014 и 2016 годов Антона Павлинова.

"Если раньше я бы, не раздумывая, вершиной своих целей поставил какие-то личные победы на соревнованиях, то сейчас моя миссия — вклад в развитие и популяризацию культуры фристайла и уличного футбола. На данный момент для меня ценнее то, сколько ребят я вдохновлю заниматься спортом и на сколько перспективными они станут", — комментирует организатор фестиваля Антон Павлинов.

За подростками закрепят наставников. Они будут тренировать ребят в течение месяца, прорабатывать базовые элементы фристайла и панны. Наставник личным примером покажет подросткам, как занятие спортом может изменить образ жизни и вытеснить вредные привычки.

"Опыт таких социальных проектов, как "Шанс" и "Наставничество", ориентированных на работу с детьми, показывает, что зачастую причиной совершения преступлений становится желание заработать авторитет среди сверстников и тяга к экстриму. Таким образом, мы получаем социальный запрос, в ответ на который необходимо предложить альтернативу времяпрепровождения. Взаимодействие подростков со спортсменами может повлиять на мировоззрение и показать, что существует обратная сторона развлечений", — прокомментировала Мария Федоренко, руководитель центра продюсирования сообществ.

30 августа пройдет показательный турнир по футбольному фристайлу и соревнования по панне, на котором подростки покажут, чему научились за месяц тренировок.

В 2019 году Антон Павлинов с инициативой "Наставничество. Футбольный фристайл и панна" выиграл в конкурсе проектов "Моя идея", организаторы получили 150 000 рублей на реализацию, в бюджет вошли оплата услуг тренеров-наставников и приобретение набора призов для победителей.