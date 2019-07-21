Дети из шести муниципалитетов области отдыхают в тюменском "Спутнике"

Тюменский детский центр "Спутник" после небольшого перерыва открыл вторую смену. 3 июля сюда приехали отдыхать ребята из Ишима, Тюмени, Тобольска, а также Сорокинского, Аромашевского, Ишимского районов, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

В этом году Сорокинскому району исполняется 95 лет со дня образования. Поэтому можно с уверенностью сказать, что 2019 год во всех смыслах знаменательный для района и его жителей. Люди, проживающие здесь, имеют свои традиции, обычаи и обряды, отличаются гостеприимностью и особой любовью к своему родному краю. Конечно, за столько десятилетий своего существования Сорокинский район создал свою уникальную историю.

Расположенный в районе детский центр "Спутник" тоже присоединился к подготовке юбилея. Участники второй смены, по задумке организаторов, будут вовлечены в общую игру. По "легенде" квеста из штаба пропал кейс с ценными историческими сведениями, без которых праздник не состоится.

От главнокомандующего поступило важное поручение, для его выполнения организованы четыре поисковые экспедиции: "Сыщики с Авито", "Долетим без проблем", "ПБК" (Поисковые Братцы Кролики) и "Молния", которым в течении 21 дня предстоит выполнить различные задания. В итоге ребята найдут кейс с историческими сведениями, благодаря чему праздник состоится.

Общее дело поможет ребятам весело провести каникулы, стать более спортивными, обрести уверенность в своих силах и найти новых друзей.