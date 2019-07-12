Тюменцы "набежали" 21 100 рублей для танцоров-колясочников

Организаторы полумарафона "Стальной характер – АВТОГРАД" 11 июля провели благотворительную акцию на Цветном бульваре. В течение трех часов все желающие проверяли свои силы на беговой дорожке. Накрученные прохожими метры пересчитывались на рубли. В общей сложности тюменцы пробежали 21,1 километр, чем внесли в копилку спортсменов-колясочников Федерации спортивных бальных танцев 21 100 рублей.

Мотиватор проекта, "Мисс Россия - 2016", чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира по спортивным танцам Яна Добровольская:

Среди участников акции были как профессиональные спортсмены, так и просто прохожие, мамы с детьми. Всех объединила общая идея – сделать доброе дело при помощи бега. Напомню, что каждый тюменец может присоединиться к проекту: принять участие 20 июля в полумарафоне "Стальной характер - АВТОГРАД". Средства и с продажи билетов на участие в дистанции 5 километров, и с сегодняшней акции направят на поддержку спортсменов-колясочников Федерации.

Яна открыла акцию и пробежала первый километр. На июльском полумарафоне она планирует преодолеть пятикилометровую дистанцию. Все, кто присоединится к ее команде, получат скидку 20% от проекта "Стальной характер". Для активации необходимо ввести промокод "begi_sdobrom" во время покупки билета на сайте.

После Яны на дорожку вышел житель Тарко-Сале Андрей Головин, который преодолел дистанцию в 1500 метров. Постепенно к беговому тренажеру выстроилась очередь желающих. К завершению акции данные по километражу достигли 20 километров. Тогда участники решили добежать еще 1100 метров, чтобы общая протяженность "маршрута на велодорожке" соответствовала длине полумарафона.

Полумарафон "Стальной характер – АВТОГРАД" пройдет в Тюмени 20 июля. Принять участие в забеге может любой желающий, выбрав дистанцию 5, 10 или 21,1 километр.