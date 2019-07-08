В Тюмени ко Дню города готовят насыщенную программу

Фото dengoroda72.ru

Свое 433-летие Тюмень отметит 27 июля. Организаторы приготовили для жителей и гостей города более 20 площадок различной направленности. Событие пройдет под девизом"Тюмень — город наших побед!". Организатором праздника выступил МАУК "Центр культуры и творчества "Тюмень" при поддержке департамента культуры администрации города Тюмени.

В этом году праздник откроется торжественной церемонией передачи символа Дня города — ключа. В 11.30 мастер Святослав Шитов, который специально изготовил ключ от города, отдаст его творческим коллективам города. Первыми, кто пронесет ключ, станут участники Тюменского духового оркестра. Они от здания администрации пронесут его по Цветному бульвару, где передадут команде черлидеров и барабанщиков. Затем в сопровождении группы барабанщиков ключ перенесут на следующую площадку — сквер Сибирский, где вручат лучшим театральным коллективам города Тюмени. Они перенесут его на центральную площадку праздника — площадь 400-летия Тюмени.

Именно здесь в 12 часов состоится официальная церемония открытия праздника Дня города и начнет свою работу программа "Тюмень — город наших побед!". Площадь превратится в настоящее театральное пространство под открытым небом. Все желающие смогут пофантазировать о том, какой будет родная Тюмень в будущем.

Гастрономический фестиваль "Кушать подано…" представит тюменцам новые блюда, здесь можно будет попробовать Тюмень на вкус, так как все участники фестиваля в своем меню специально подготовят блюда, посвященные Дню города Тюмени. А фестиваль уличных театров "Сны улиц" никого не оставят равнодушными. В этом году участниками фестиваля станут: Loko Brusko (Аргентина), Residual Gurus (Испания), авторский театр "Эскизы в пространстве" (Москва), независимый уличный театр "Пластилиновый дождь" (Самара), театр "Мимикрия" (Тюмень) и арт-лаборатория совместно с Международным немецким союзом культуры. А уже полюбившаяся тюменцам "Битва оркестров" вновь порадует гостей праздника знакомыми мелодиями. В творческой битве встретятся Тюменский духовой оркестр и Тюменский оркестр русских народных инструментов. Огромное количество интерактивных площадок и фотозон оставят самые лучше впечатления об этом празднике: фотоинтерактив BULLETTIME, интерактивное пианино BIGPIANO, музыкальный интерактивMASHMACHINE, велооркестр, видеоспиннер, кричалки, цифровой художник, трековые автогонки SLOTCAR, игры разума и многое другое. Поучаствовать в интерактивных локациях вы сможете с 11:00 до 19:00. Завершится работа центральной площадки фестивалем уличного кино.

Одной из знаковых площадок праздничного марафона День города — День области станет арт-резиденция "Время наших побед" на площади 400-летия Тюмени. В День города творческие коллективы заведут часы. Это станет своеобразным символом начала отсчета времени до долгожданного юбилея Тюменской области, а также старта арт-резиденции.

Каждые выходные с 27 июля по 16 августа площадь будет парком рекордов, где тюменцы станут участниками новых достижений города. 28 июля организаторы презентуют "Тюменскую книгу рекордов" и, конечно, ежедневно будут фиксировать победы участников:

— самый массовый танцевальный флешмоб "Танцуй, Тюмень" — 28 июля;

— самый массовый мастер-класс по живописи — 4 августа;

— самая массовая зарядка и самое массовое катание на роликах — 11 августа;

— самые массовые хороводные игры — 16 августа.

А творческая мастерская примет всех желающих принять участие в создании творческого поздравления ко Дню области, изготовить сувенир, записать видеопоздравление, создать интерактивную открытку.

Каждый участник любого рекорда станет участником розыгрыша призов от партнеров мероприятия, и на данный момент призовой фонд насчитывает уже более 300 000 рублей. Хотите стать обладателем годового абонемента в кино или в фитнес-центр? Или хотите получить сумму в 30 тыс. рублей на покупки в ТРЦ? А может, вы выиграете электросамокат или гироскутер? Участвуйте!

В рамках празднования Дня города в 12 часов на площади Тюменского технопарка начнет работу площадка "Стань чемпионом!", где состоится второй фестиваль болельщиков футбола. Это особенно актуально, ведь в этом году МФК "Тюмень" стали чемпионами России по мини-футболу! Локация соберет все лучшие спортивные практики города. Тюменцы и гости города увидят показательные выступления по черлидингу, воркауту, футболу и другим видам спорта.

Кинотеатр под открытым небом развернется в сквере Борцов революции. Площадка "Тюмень — город кино" совместно с кинофестивалем "Ноль плюс" — это большая съемочная площадка на которой будут расположены съемочные локации для съемок эпизодов с жителями города. Съемочным павильоном становится все что расположено на территории площади – детская площадка, концертная площадка с выступление коллективов, открытый летний кинотеатр, съемочные павильоны и специально созданные локации в которых будут сниматься короткие эпизоды с жителями города.

Гостям праздника будет выдаваться "Плейлист киномана". Пока он совершенно чист. Посетив интерактивные и съемочные площадки, тематические локации, вы заполните его и сможете поучаствовать в розыгрыше призов и подарков, который будет проходить каждый час на концертной площадке и пройтись как знаменитая звезда по красной дорожке, где вас встретят профессиональные фотографы и репортеры.

Набережная реки Туры станет в День города местом притяжения молодежи. Задуманная организаторами площадка арт-пространство "Орден Туры" и open air представит вниманию молодого поколения творческие батлы, проекты в сфере визуальной культуры, стрит-арта, благоустройства городской среды и экопроекты.

Площадка будет распределена на несколько зон: экозона сортировки мусора, фотозоны на тему "Экология", спич-зона, новый арт объект — мурал, посвященный нашему городу. Молодежный театр "Ангажемент" выступит со спектаклем-квартирником, посвященным творчеству Владимира Высоцкого. Параллельно интерактивным зонам пройдет дефиле косплей, HIP-HOPFEST и выступление лучших российских битбоксеров MADTWINZ и популярного DJ TARANTINO.

"Городские легенды" расскажут лучшие экскурсоводы города, и если вы хотите удивить иногородних гостей, то вам обязательно надо побывать на этой площадке (старт экскурсии с Исторической площади). Любители и ценители живописи могут стать участниками открытого пленэра "Город моей мечты" на Исторической площади.

На Цветном бульваре пройдет уже ставший традиционным фестиваль детского творчества "Парад талантов". Он будет поделен на две площадки: Тюмень цирковая, а-ля цирк под открытым небом, и гала-сцена у арки, где выступят лучшие детские творческие коллективы Тюмени.

В Гилевской Роще развернется фестиваль воинской культуры и народных традиций "Дружина", где любой желающий, от мала до велика, сможет познакомится с основами традиционной воинской культуры, подержать в руках настоящие шашки, нагайки, пострелять из винтовки и многое другое.

Кроме того, всех участников ждет интерактивная программа от сибирских казаков: казачьи игры и забавы для взрослых и детей. Горожане насладятся показательными выступлениями от казаков, а творческим резидентом на площадке станет фольклорный ансамбль Росстань. На протяжении всего мероприятия будут работать интерактивные площадки, за прохождение которых участники получают специальные жетоны. Определенное количество жетонов даёт право на получение сертификата о прохождении "Школы воинской культуры".

Кульминацией Дня города станет фейерверк "Фантазия огня" в 23.00 на набережной реки Туры.Подробная программа мероприятий опубликована на официальном сайте Дня города Тюмени – dengoroda72.ru.