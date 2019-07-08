Реабилитацию через "Содействие" пройдут 50 тюменских подростков

Фото Елизаветы Райдер

Социальный проект "Содействие", призванный помочь найти правильную дорогу в жизни "трудным" подросткам, стартовал на базе Областного центра профилактики и реабилитации. Раскрыть свой потенциал и приобщиться к социально-активной деятельности подростки смогут в лабораториях психоэмоциональной разгрузки и развития личности, спорта и оздоровления, творчества и продуктивного реабилитационного досуга.

Участниками проекта стали 50 ребят и порядка 100 специалистов. В 13 муниципальных образованиях Тюменской области сформированы группы подростков, с которыми проведены психодиагностические тестирования. Они помогают понять их особенности и разработать индивидуальные программы работы.

По сведениям департамента социального развития Тюменской области, ежегодно в областном центре реабилитацию проходят около 140 "трудных" подростков и 98% возвращаются к нормальной жизни. Проект "Содействие" реализуется на грантовые средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.