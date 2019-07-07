Офисных сотрудниц Тюмени приглашают на кастинг Международного конкурса красоты "Мисс Офис"

Фото организаторов

10 августа впервые в городе Тюмень состоится кастинг Международного конкурса красоты "Мисс Офис – 2019". Участие смогут принять офисные сотрудницы местных компаний. Главный приз в 10-ом юбилейном сезоне конкурса – 2 000 000 рублей.

Конкурс красоты "Мисс Офис"* не похож на множество других конкурсов, так как его участницы – это сотрудницы российских и зарубежных компаний. Члены жюри не стремятся типизировать женскую красоту и выбрать победительницу только по красивой улыбки. Чтобы пройти в финал и стать победительницей не достаточно обладать привлекательной внешностью, необходимо продемонстрировать свою сообразительность в профессиональной сфере: финансовой, управлении персоналом, менеджменте, рекламе, юриспруденции и других.

2019 год – юбилейный год для конкурса. Уже 10 лет, как представители оргкомитета во главе с генеральным спонсором конкурса компанией "Комус" выбирают самую сообразительную и привлекательную представительницу офисных профессий. Чтобы стать участницей кастинга в Ярославле, необходимо заполнить анкету на официальном сайте конкурса красоты "Мисс Офис" до 10 августа. Участие в кастинге бесплатное!

В этом году произошло несколько важных нововведений в правилах конкурса. Изменен один из ключевых критериев для участия – возрастной диапазон, и отменен выход в купальниках на финальном шоу в Москве. Подробности на сайте проекта.

"Проанализировав статистику поступающих заявок и комментарии участниц, мы решили изменить возрастные ограничения на участие в конкурсе. Если раньше могли участвовать девушки от 18 до 30 лет, то теперь это могут сделать офисные сотрудницы от 20 до 35 лет. Дело в том, что количество заявок от участниц в возрасте от 18 до 21 года всего 5%. И это не удивительно, ведь девушки в этом возрасте еще не успели получить высшее образование, да и трудоустройство чаще всего номинальное. Кроме того, в оргкомитет поступает большое количество заявок от девушек в возрасте 30-35 лет – они занимают высокие должности, уверенно стоят на ногах и больше могут рассказать о своей профессиональной сфере. Все-таки не стоит забывать, что наш конкурс не типичный. У нас – своя ниша, наш приоритет - не юная красота и незрелости, а успешность и состоятельность молодой женщины. Поэтому начиная с этого сезона, мы принимаем заявки на участие от офисных сотрудниц в возрасте от 20 до 35 лет", - Светлана Бобрикова, директор Международного конкурса красоты "Мисс Офис".

Принять участие в отборочном туре может любая девушка, работающая в офисе (от секретаря до генерального директора), в возрасте от 20 до 35 лет. Семейное положение и наличие детей не имеют значения. Среди бывших участниц конкурса "Мисс Офис" были сотрудницы таких компаний, как: "Газпром", "Сбербанк России", "Банк ВТБ", "БиЛайн", "РЖД", "Оборонэнерго", ПАО "НК "Роснефть", "Центральны банк РФ", STIHL и многие другие.

Победительницы кастинга получат возможность представить Тюмень на финале конкурса и выиграть 2 000 000 рублей в качестве главного приза (После налогообложения. Налог оплачивает организатор"), роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора компании "Комус". Также ее ждут многочисленные интервью с топовыми СМИ, интересные фотосессии и мероприятия.

"Предложение принять участие в кастинге совершенно случайно я получила от коллег. Времени на долгие раздумья не было: я прошла кастинг, затем – интернет-голосование, а потом отправилась на финал в Москве! "Мисс Офис" – это Вселенная. Вселенная, полная эмоций, стараний, терпения, радости и сопереживания. Отбросьте сомнения и страхи, если вы хотите встряхнуть свою жизнь, обрести новых друзей и уверенность в себе, тогда не бойтесь сделать шаг!", – напутственные слова победительницы "Мисс Офис – 2018" Алены Титовой, офис-менеджера компании STIHL из Екатеринбурга.

По итогам 45-ти региональных кастингов – очных и дистанционных – будут отобраны 100 красавиц, которых допустят к интернет-голосованию за выход в полуфинал. Лишь 30 финалисток будут приглашены в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу. Именно она уедет домой с главным призом и званием "Мисс Офис – 2019".

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрывают путешествия, модные гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерские наряды, программы в лучших SPA-центрах, наборы элитных косметических линий и другие ценные призы!

Место проведения кастинга: ТРЦ "Кристалл", ул. Менделеева, 1А, начало в 14:00. Отправь заявку прямо сейчас - www.missoffice.ru/anketa.php

Подробности по тел.: + 7 (495) 995 00 43 (Москва)

Учредитель и генеральный спонсор — компания "Комус".

Узнать больше о конкурсе "Мисс Офис":

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* Международный конкурс красоты "Мисс Офис" - это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году. Основная цель конкурса – популяризация образа успешной деловой женщины. За девять лет в оргкомитет конкурса пришло более 108 000 заявок от участниц. Конкурс состоялся в 71 субъекте РФ и стране ближнего зарубежья. Онлайн-трансляцию финала 2018 года посмотрели более 1,5 миллиона человек. Ссылка на финальное шоу 2018 года - www.missoffice.ru/online.php

По всем возникшим вопросам обращайтесь в оргкомитет конкурса к Марианне Ференчук, PR-менеджеру +7 (495) 995-00-43, доб., 318, fma17@bony.komus.net