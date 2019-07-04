Иностранные турагенты и журналисты знакомятся с Сибирью в Тюмени

Фото Агентства туризма и продвижения Тюменской области

Информационный тур "Начни знакомство с Сибирью в Тюмени" для представителей туриндустрии и журналистов из зарубежных стран стартовал 3 июля. В течение недели гости из Японии, Германии, Эстонии, Болгарии, Словении, Литвы, Италии, Сербии и Сингапура будут путешествовать по региону.

Цель информационного тура – показать турагентам самые интересные объекты, природные богатства, культуру и гостеприимство жителей Сибири для продвижения туристических продуктов Тюменской области за рубежом и популяризации их среди иностранных туристов.

В первый день визита директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев презентовал гостям потенциал региона во время официальной встречи. Вечером иностранцы отправились на обзорную экскурсию "Тюмень – Врата Сибири", посетили Сквер сибирских кошек, Мост Влюбленных и единственную четырёхуровневую набережную в России.

Сегодня, во второй день, делегаты смогут почувствовать себя настоящими нефтяниками, приняв участие в туре "Черное золото Сибири". Они побывают на буровой установке и отведают ухи с нефтью.

Недельная программа для иностранных гостей насыщена и интересна: прогулка на теплоходе по Туре, посещение монастырей и многочисленных музеев, Ялуторовского острога и Абалакского туристического комплекса, а также крупнейшей площадки нефтехимического производства в Тобольске.

Отметим, что установить деловые контакты Агентству туризма и продвижения Тюменской области со странами удалось, в том числе, благодаря участию в крупных международных туристических выставках, где Тюменская область имела возможность заявить о себе и сформировать группы иностранных туроператоров для участия в инфотурах по Сибири.

Ближе к осени 2019 года намечено подписание соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве, благодаря которому туристическая компания "Паневразия" откроет представительство Тюменской области, которое будет рассказывать в Европе про туристические возможности региона и про тюменские туры.

"В последние годы мы наблюдаем увеличение туристического потока, желающих посетить Сибирь. Часто туристы, приезжая в Тюменскую область, удивляются нашему региону, восхищаются богатой историей и развитой инфраструктурой, транспортной доступностью. Одним из локомотивов туристического потока в регион является тур по местам съемок фильма "Тобол" под названием "В Сибирь по своей воле", который включает посещение Тобольска и музейного комплекса "Посад сибирских старожилов", — пояснила руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.