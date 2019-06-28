Тюмень за день: 28 июня

В субботу потеплеет до +23, день будет солнечным при юго-восточном ветре до 4 м/с. В воскресенье столбики термометров поднимутся до +26, будет облачно, но осадков не ожидается.
Топ мероприятий в Тюмени на 28 — 30 июня
"Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет ТОП мероприятий в Тюмени на выходные. Нас традиционно ожидает много всего интересного - мастер-классы, выставки, концерты, вечеринки и многое другое.
Тюменская ярмарка готовится к переменам
Постепенное увеличение числа выставок в планах на ближайшее будущее у акционерного общества "Тюменская ярмарка". В числе гостей представители более 70 регионов страны.
В Тюмени усилили контроль за использованием парковок для инвалидов
ГИБДД Тюменской области решила уделить особое внимание соблюдению правил парковки на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Видеонаблюдение "Дом.ru Бизнес" научилось распознавать номера и работать в паре с "умным" шлагбаумом
Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" продолжает развивать систему видеоанализа. Корпоративным клиентам видеонаблюдения доступны две новинки – сервис "Распознавание автомобильных номеров" и техническое решение "Умный шлагбаум".
Куда сходить с детьми в Тюмени 29 и 30 июня
"Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет вашему вниманию Топ мероприятий на субботу и воскресенье для всей семьи.
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