Тюмень за день: 28 июня

Фото: Вита Шамова

В выходные в Тюмени потеплеет

В субботу потеплеет до +23, день будет солнечным при юго-восточном ветре до 4 м/с. В воскресенье столбики термометров поднимутся до +26, будет облачно, но осадков не ожидается.

Топ мероприятий в Тюмени на 28 — 30 июня

"Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет ТОП мероприятий в Тюмени на выходные. Нас традиционно ожидает много всего интересного - мастер-классы, выставки, концерты, вечеринки и многое другое.

Тюменская ярмарка готовится к переменам

Постепенное увеличение числа выставок в планах на ближайшее будущее у акционерного общества "Тюменская ярмарка". В числе гостей представители более 70 регионов страны.

В Тюмени усилили контроль за использованием парковок для инвалидов

ГИБДД Тюменской области решила уделить особое внимание соблюдению правил парковки на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Видеонаблюдение "Дом.ru Бизнес" научилось распознавать номера и работать в паре с "умным" шлагбаумом

Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" продолжает развивать систему видеоанализа. Корпоративным клиентам видеонаблюдения доступны две новинки – сервис "Распознавание автомобильных номеров" и техническое решение "Умный шлагбаум".

Куда сходить с детьми в Тюмени 29 и 30 июня

"Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет вашему вниманию Топ мероприятий на субботу и воскресенье для всей семьи.