Владимир Соловьев пригласил участников форума "Утро" в Союз журналистов России

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев встретился с участниками молодежнрого форума "Утро" в Тюмени на площадке "Урал Медийный".

Эксперт рассказал о деятельности Союза журналистов в стране и о сотрудничестве с международными профессиональными сообществами. Соловьев отметил, что Союз журналистов переживает новый этап развития и сегодня страется привлечь в свои ряды больше молодежи, особое внимание уделяет как выстраиванию коммуникаций в межрегиональном пространстве, так и повышению професионального уровня творческих работников.

Этим задачам отвечает, в частности, Инфорум. Образовательный проект реализуется с 2018 года и прошел уже в 25 городах России. "Мы привозим на форумы суперспециалистов по газетам, радио, телевидению, продвижению в социальных сетях, по всем самым современным направлениям журналистики из разных областей. Но сначала выясняем, что интересно журналистскому сообществу в регионе, какую тему взять, каких известных людей пригласить. Сейчас обсуждается возможность проведения такого форума в Тюмени", - пояснил Владимир Соловьев.

Отвечая на вопросы из зала, Соловьев поделился мнением, где и как лучше учиться профессии, расказал об образоватленых курсах, военной журналистике и гранте на обучение работе в опасных условиях.

"Очень рад общению, надеюсь, что было интересно всем, кто сидел в зале, потому что многие, возможно, впервые услышали о том, что Союз журналистов России сегодня активно работает и много что делает", - подводя итоги встречи, отметил Владимир Соловьев.