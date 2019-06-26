Двое тюменцев примут участие в чемпионате мира WorldSkills

Диана Касабова и Владислав Тетюшкин из Тюменской области вошли в состав национальной сборной России для участия в чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Диана выступит в компетенции "Облачные технологии", Владислав - "Сетевое и системное администрирование".

В целом на чемпионате мира по профессиональному мастерству сборную страны-хозяйки представят 63 конкурсанта. Их имена объявили 22 июня вместе с остальными сборными 68 стран-участниц. В конкурентную борьбу на мировой арене вступят более 1 500 конкурсантов.

В сборную страны WorldSkills Russia вошли 14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 25 лет. Это представители Архангельской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Новосибирской, Оренбургской, Орловской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областей, Краснодарского и Красноярского краев, Башкортостана и Татарстана, Чувашии и Москвы.

Диана Касабова и Владислав Тетюшкин являются слушателиями Лаборатории сетевого и системного администрирования ТюмГУ. У ребят уже немало наград, в том числе золото с чемпионата профессионального мастерства Euroskills в Венгрии и Global Skills Challenge в Австралии.

WorldSkills Kazan 2019 пройдет с 22 по 27 августа. В нем будет 56 компетенций основного перечня WorldSkills International в сфере услуг, транспорта и логистики, промышленного производства, информационных технологий, искусства и дизайна, строительства. Российских конкурсантов сопроводят 56 международных экспертов, которые будут оценивать участников других стран мира. В течение четырех соревновательных дней сборной предстоит выполнить задания, разработанные международным экспертным сообществом и ведущими компаниями индустрии для оценки профессионализма.

Финалистов чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019 наградят золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Те, кто наберет не менее 700 баллов, получат отличительную награду чемпионатов WorldSkills – медальон за профессионализм, который подтверждает признание участника чемпионата международным сообществом.

Российских участников, которые добьются высоких результатов, а также их экспертов поощрят денежными премиями в размере до 1 млн рублей, сообщается на сайте проекта.