Команда Челябинской области стала лучшей на форуме "Утро" в Тюмени

Итоги первой смены молодежного форума "Утро" подвели в Тюмени 24 июня. Участники из шести регионов Уральского федерального округа могли попробовать свои силы в грантовом конкурсе от "Росмолодежи". На первой смене экспертная комиссия поддержала 31 проект из 162 заявленных на 7 100 000 рублей. Их рекомендовали к грантовой поддержке, итоговый список победителей будет утверждаться на конкурсной комиссии Росмолодежи.

Челябинская область - 10 проектов, 3 005 000 рублей Свердловская область - 5 проектов, 1 490 000 рублей Тюменская область - 5 проектов, 1 070 000 рублей Ямал - 7 проектов, 1 065 000 рублей Югра - 2 проекта, 270 000 рублей Курганская область - 2 проекта, 200 000 рублей.

Самую крупную поддержку получила Челябинская область — более 3 миллионов рублей на 10 социальных проектов. Один из них — "Здесь был Вася" Дмитрия Казакова — промышленного альпиниста с 15-летним опытом, технического спелеолога (научного специалиста, занимающегося изучением пещер). Он вместе с командой хочет объехать Южный Урал и очистить скалы, пещеры и другие природные объекты округа от вандальных надписей с помощью пескоструйной машины. Нацарапанные надписи будут удаляться с помощью угловой шлифмашины с алмазными чашками или щетками. При этом команда установит информационные таблички с указанием названия объекта и информацией о проекте по его очистке.

Лучшей делегацией по итогам первой смены стала Челябинская область. Ее определяли по трем критериям: гранты — количество заявок в пересчете на количество делегаций, результаты по спортивным соревнованиям и активность в мобильном приложении.

На закрытии смены наградили и лучшую участницу форума. Александра Бессонова из Курганской области набрала больше всех баллов за челленджи на креативность в мобильном приложении форума "Утро".

Закрыл концерт первой смены форума "Утро-2019" концерт музыкальной группы Burito. Вторая смена начнется с 25 июня. На ней соберутся 715 участников шести тематических площадок: "Урал творческий", "Урал патриотичный", "Урал добровольческий", "Урал трудовой", "Урал медийный", "Урал профсоюзный", сообщили в пресс-службе форума.