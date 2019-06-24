В Тюмени прошла акция "Автоледи — за культуру вождения"

Фото Дмитрия Сиялова

В рамках социальной акции "Автоледи — за культуру вождения!", на автодроме ВОА 23 июня состоялось состязание автолюбительниц, владеющих правами категории B и выше. Девушки участвовали на своих легковых автомобилях. Им предстояло пройти полосу препятствий, а жюри оценивали время и аккуратность прохождения дистанции.

В начале мероприятия с приветственным словом выступили организаторы и партнеры акции. Лидер Женского альянса "Обретая крылья" Ольга Зубарева призвала участниц быть всегда аккуратными:

"Дорогие девушки, давайте своим примером вдохновим водителей. Продемонстрируем, что автоледи соблюдают ПДД и выступают за культуру вождения. Докажем, что дамы рулят!", - сказала Ольга Зубарева.

С приветственной речью выступил и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области, член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин. Обратившись к участницам конкурса, он пожелал им с пользой провести время на этом мероприятии, избегать телефонных разговоров за рулем, быть внимательными на дороге и показывать правильный пример своим детям, воспитывая в них хорошие привычки, полезные для участников дорожного движения.

Своими впечатлениями об акции поделилась участница Лилия Ризванова, она проходила трассу первой:

"Я переживала, что не пройду. Принять участие я решилась сразу же, как увидела информацию про акцию. Я очень люблю ездить за рулем. У меня стаж вождения 10 лет, но полгода назад случилось первое ДТП. В такого рода конкурсе участвую не первый раз, 7 лет назад участвовала в конкурсе "Авто Мама". Интересно принимать участие в таких мероприятиях, не сидеть дома и быть примером для своих детей", - рассказала Лилия.

В то время, когда автоледи занимались прохождением трассы, на импровизированной сцене гостей радовали творческие выступления от певцов и танцоров. Также на протяжении мероприятия проходили мастер-классы по оказанию первой помощи от главного врача Медицинского центра "Главное здоровье" Аурики Степовой, мастер-класс по женской самообороне от ТРОД ВПК "Квазар", по гимнастике для мозга на площадке по кинезиологии от Жанны Меджаян и по обретению внутренних сил от ТРОД "Центр духовного развития".

На площадке проекта "Афиша Тюмень" проходил фотоконкурс с интересными призами для участников. Получить качественные снимки от профессионального фотографа могли все желающие.

Кроме того, на мероприятии была представлена площадка АНО "Западносибирский региональный центр медиации и права", где проводили консультации о разрешении семейных споров, способах избежать конфликтов и предотвратить их. Организаторы акции порадовали гостей и участников мини-концертом и фотосессией.

Победителями соревнований стали: 1 место - Каримова Анна, 2 место - Абрамова Надия, 3 место - Брутян Асмик. Девушки получили в подарок от официального дистрибьютера марки АЙМОЛ по Тюменской области компании "Приоритет" масло премиум-класса, средство для обработки шин, а также бесплатную замену масла и диагностику автомобили от автосервиса ВОА.

Акция "Автоледи — за культуру вождения"прошла при поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области, Тюменского областного отделения общероссийской общественной организации "Всероссийское общество автомобилистов", Общественной палаты Тюменской области, Альянса социально-ориентированных НКО и Федерации автоспорта Тюменской области, а так же Женского Альянса "Обретая крылья".