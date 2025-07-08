Около 190 человек пострадали в мотоавариях за полгода в Тюменской области

В первом полугодии 2025 года в Тюменской области зарегистрировано 156 ДТП с мотоциклами, 4 человека погибли, 185 получили ранения - в целом число таких аварий увеличилось, две трети из них произошло по вине мотоциклистов, сообщил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

В ГАИ напоминают, что мотоциклисты – одна из самых незащищенных категорий участников дорожного движения, в случае дорожных аварий они получают тяжелые травмы и увечья. Сотрудники Госавтоинспекции призывают их выбирать безопасную скорость, понимая, что именно от этого зависят их жизнь и здоровье.

Инспекторы мотовзвода полка ДПС Госавтоинспекции контролируют соблюдение правил на дорогах областного центра водителями мотоциклов, электросамокатов, велосипедов, в том числе детьми и подростками. Работа полицейских мотоциклистов организована по отдельному графику, с учетом ДТП с участием мотоциклистов в Тюмени.