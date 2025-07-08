Жителей Тюмени штрафуют за езду вдвоем на прокатных самокатах

14:14 08 июля 2025
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В Тюмени в конце прошлой недели проверили, насколько горожане соблюдают правила эксплуатации прокатных электросамокатов и выписали штрафы - пять за езду вдвоем и 7 - за неспешивание, в первом случае нарушителям придется заплатить по 5 тысяч рублей, во втором - по 1 тысяче, сообщили в администрации города.

В рейде участвовали  сотрудники департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города и представители кикшеринговых сервисов ООО "ВУШ" и ООО "ЮрентБайк.ру", безопасность дорожного движения они проверяли  рядом с перекрёстком улиц Широтной и Пермякова.  

"В рамках мероприятия с пользователями была проведена разъяснительная работа в части соблюдения БДД, доводилась информация о необходимости спешивания на перекрёстках, о запрете езды вдвоём. Работа в данном направлении будет продолжена", - заверили в администрации города.

Теги: администрация Тюмени , безопасность дорожного движения , самокаты , штрафы
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