Жителей Тюмени штрафуют за езду вдвоем на прокатных самокатах

В Тюмени в конце прошлой недели проверили, насколько горожане соблюдают правила эксплуатации прокатных электросамокатов и выписали штрафы - пять за езду вдвоем и 7 - за неспешивание, в первом случае нарушителям придется заплатить по 5 тысяч рублей, во втором - по 1 тысяче, сообщили в администрации города.

В рейде участвовали сотрудники департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города и представители кикшеринговых сервисов ООО "ВУШ" и ООО "ЮрентБайк.ру", безопасность дорожного движения они проверяли рядом с перекрёстком улиц Широтной и Пермякова.

"В рамках мероприятия с пользователями была проведена разъяснительная работа в части соблюдения БДД, доводилась информация о необходимости спешивания на перекрёстках, о запрете езды вдвоём. Работа в данном направлении будет продолжена", - заверили в администрации города.